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Кеосаян намекнул на тайное соглашение России с американцами и НАТО по Украине

Кеосаян намекнул на тайное соглашение России с американцами и НАТО по Украине

Известный режиссер Тигран Кеосаян некоторое время назад в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» намекнул на тайную договоренность России с США и НАТО по Украине.

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