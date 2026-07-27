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Вятка Областная

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«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроэнергией новый бассейн в Кировской области

В городе Вятские Поляны Кировской области готовится к открытию новый бассейн. Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» провели работы по технологическому присоединению спортивного объекта к электрическим сетям, выдав 150 кВт мощности.

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