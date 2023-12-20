Президент Чехии: Путин ждет, пока Трамп начнет переговоры по Украине без ЕС

Президент России Владимир Путин ждет выборов в США 2024 года, надеясь провести переговоры о будущем России и Украины с Дональдом Трампом, без участия какого-либо европейского государства, заявил президент Чехии Петр Павел.
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