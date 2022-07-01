Ольга Серябкина назвала два условия возвращения к Максу Фадееву

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина заявила, что у нее нет никакого конфликта с продюсером Максом Фадеевым, поэтому не исключила дальнейшее сотрудничество в будущем, передает Lenta.