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Ольга Серябкина назвала два условия возвращения к Максу Фадееву

Ольга Серябкина назвала два условия возвращения к Максу Фадееву

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина заявила, что у нее нет никакого конфликта с продюсером Максом Фадеевым, поэтому не исключила дальнейшее сотрудничество в будущем, передает Lenta.

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