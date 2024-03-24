Что случилось ночью, 24 марта 2024 года

При расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" следователи будут уделять особое внимание установлению личностей всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, чтобы рассмотреть вопрос .
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