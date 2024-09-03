Власти Петербурга продолжают увеличивать расходы на социальную сферу

Об этом сообщил депутат ЗакСа Александр Ржаненков За последние пять лет в Петербурге значительно улучшилось оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, а также возросло применение инновационных методов в профилактике и лечении горожан.
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