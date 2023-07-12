Газета «Культура»

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Более 3 тысяч школьников поучаствовали в акции «Навстречу звездам и мечтам»

Более 3 тысяч школьников поучаствовали в акции «Навстречу звездам и мечтам»

Участниками Всероссийской акции «Навстречу звездам и мечтам», посвященной 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, стали более 3 тысяч школьников со всей страны, передает пресс-служба Министерства культуры России.

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