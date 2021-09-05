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Обижается ли кошка на хозяина и что делать, если это случилось

Обижается ли кошка на хозяина и что делать, если это случилось

Может ли кошка обидеться на хозяина? Все мы знаем, что МУРлыки – животные самостоятельные и уверенные в себе.

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Ася Зырянова
Если Вам постоянно кажется, что любимчик на Вас обижен — избегает Вашего общества или «пакостит», проанализируйте своё собственное поведение. Желательно, беспристрастно. Потому что каким-то регулярно повторяющимся действием (вариантов масса) Вы подбрасываете топливо в костёр кошачьей обиды. Решение? Изучайте особенности кошек, и считайтесь с ними. Выкиньте из головы мнение, что кошка может быть мстительной, злой или агрессивной от природы. И уж тем более ВЫКИНЬТЕ мысль, что Вам «не повезло» с питомцем. Кошки — умные, невероятно благодарные животные, всегда отвечающие добром на добро.

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