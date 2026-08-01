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Царьград

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Прощай, СГР: УАЗ официально превратил легендарную «Буханку» в товарный знак

Прощай, СГР: УАЗ официально превратил легендарную «Буханку» в товарный знак

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) сделал то, чего давно ждали автомобилисты и поклонники марки.Семейство автомобилей СГР, которое в народе всегда называли просто «Буханка», окончательно лишилось своей технической аббревиатуры.

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