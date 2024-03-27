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Власти Петербурга назвали сроки восстановления автопрома

Власти Петербурга назвали сроки восстановления автопрома

Автозаводы Петербурга сменили собственников и уже собирают автомобили. К 2025 году объем производства вернется к докризисному уровню 2021 года, считают в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы.

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