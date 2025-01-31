Страна и люди
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Страна и люди

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Вассерман: Ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций

Вассерман: Ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций

@ Сергей Киселев/Агентство «Москва» Tекст: Татьяна Косолапова «Неумеренное использование ругани, в том числе и матерной, вредно влияет на эмоциональное состояние общества в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя призыв патриарха Кирилла бороться с популярностью мата.

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