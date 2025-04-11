Шесть стран Европы решились отправить войска на Украину. Боевики ВСУ выводят части из курского монастыря. Свежая сводка СВО за 11 апреля

Государства Прибалтики заявили о том, что могут отправить миротворческие силы на территорию Украины. Что не так с Балтикой?Накануне стало известно о том, что всего шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Великобритания, Франция и страны Балтии могут отправить свои войска в качестве миротворческой миссии на Украины.