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Царьград

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Шесть стран Европы решились отправить войска на Украину. Боевики ВСУ выводят части из курского монастыря. Свежая сводка СВО за 11 апреля

Шесть стран Европы решились отправить войска на Украину. Боевики ВСУ выводят части из курского монастыря. Свежая сводка СВО за 11 апреля

Государства Прибалтики заявили о том, что могут отправить миротворческие силы на территорию Украины. Что не так с Балтикой?Накануне стало известно о том, что всего шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Великобритания, Франция и страны Балтии могут отправить свои войска в качестве миротворческой миссии на Украины.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
ну еще  скажите про красные  линии .
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