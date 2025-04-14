У каких 4 знака зодиака часто встречаются психические расстройства Алёна Юрьева Солнце — не только физический источник света и тепла, но и духовный маяк, который зажигается в момент рождения человека, определяя его внутреннюю суть и место в этом мире.
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