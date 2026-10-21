Эксперт Анна Уткина рассказала изданию «За рулем», что ждет авторынок в финале 2026 года. Она отметила, что в III квартале 2026 года рынок новых автомобилей в России продемонстрировал уверенный рост относительно начала года.
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