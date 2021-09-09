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Какие факты о Красной Армии скрывали в СССР

Какие факты о Красной Армии скрывали в СССР

У любого государства есть мифы, относящиеся к основанию его самого и его главных институтов.

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абрам вербин
Сказать, что "царскую армию разложили большевики" мог только полный идиот.
Mike Mike
Не одни большевики, разумеется - разные были ублюдки.
абрам вербин
Учите матчасть! Развалившую армию деморкратизацию сделали буржуи и социалисты-оппортунисты! Большевики и рядом не стояли!
Mike Mike
Читай картавого сифилитика - он довольно подробно описывает как предал и боролся против своей страны, когда ещё даже не было деления на меньшевиков и большевикрв.
Анфиса Иванова
Ну и что особо " мифовое" о первоначальных периодах содания РККА ?! Все логично -государство только начинало строиться, и нельзя забывать, торопилось с организацией этого процесса в жутких внутренних условиях и тяжелых внешних. Конечно, порядок исключительной организации не только армии, но и страны в целом ещё не существовал, - многие инициативы были и хаотичны и , главное, да, - народ ещё не был к этому готов. Считаю, что это был нормальный процесс на стадии старта укрепления Страны Советов.
Сергей Микульский
Хорошо, что эту статейку прочитало очень мало народа! Все для выборов, все для победы! А ещё большевики младенцев живых ели.
АЛЕКС БАМ
Большевики смогли создать Армию. Это Факт. А тонуть в исторических ньюансах - нецелесообразно теперь.
Василий Коликов
Главное, о чем помалкивали исследователи первых 30 лет существования РККА - это о роли Л.Д,Троцкого в ее организации, становлении и первых годах развития, а также о том, сколько его тайных приверженцев осталось в РККА на 01.01.1936, на 01.01.1939, на 22.06.1941

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