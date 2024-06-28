Новый рекорд передачи данных по стандартному оптоволокну - 402 Тбит/с

Развитие интернета и сервисов обмена данными подстегнуло спрос на оптические полосы пропускания. Для удовлетворения этого спроса ученые обратились к технологии спектрального уплотнения каналов, которая использует новые спектральные окна прозрачности для усиления полосы пропускания оптического кабеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии