Новый рекорд передачи данных по стандартному оптоволокну - 402 Тбит/с

Развитие интернета и сервисов обмена данными подстегнуло спрос на оптические полосы пропускания. Для удовлетворения этого спроса ученые обратились к технологии спектрального уплотнения каналов, которая использует новые спектральные окна прозрачности для усиления полосы пропускания оптического кабеля.