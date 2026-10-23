Активизация контактов вокруг мирного урегулирования ситуации на Украине может указывать на перспективы переговорного процесса.
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« Путин прокомментировал все эти предложения по встрече, трехсторонней встрече и еще раз сказал, что условия Российской Федерации не меняются, что Донбасс — это наша территория по Конституции. Исторически так сложилось. Поэтому никаких там уступок со стороны Киева, что они, допустим, могут отдать, просто даже нет смысла это и рассматривать»