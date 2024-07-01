Кислород в мозге предскажет болезнь Гентингтона 

Ученые из Великобритании и Словении нашли новый подход, который поможет отслеживать развитие болезни Гентингтона – нейродегенеративного заболевания, связанного с расстройством двигательных и когнитивных функций – на ранних стадиях, до появления основных симптомов.
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