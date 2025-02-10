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Царьград

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Пленный украинский военный раскрыл слухи о 155-й бригаде и иностранной поддержке

Пленный украинский военный раскрыл слухи о 155-й бригаде и иностранной поддержке

Украинский военный Андрей Карпенко, пленённый в Курской области, рассказал о слухах среди украинских солдат об элитной 155-й бригаде, её зарубежной поддержке и дезертирстве бойцов.

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