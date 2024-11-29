👀 Пятница. Снова. И снова внезапно. Потому что только что же был понедельник и вообще сентябрь, ан нет – финальная пятница ноября, и уже с понедельника нас ждет.
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👀 Пятница. Снова. И снова внезапно. Потому что только что же был понедельник и вообще сентябрь, ан нет – финальная пятница ноября, и уже с понедельника нас ждет.