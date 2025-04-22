Привет, «Моя Семья» и все читатели любимой газеты! Вот собралась поделиться впечатлениями от недавнего отпуска, традиционно проведённого в Таиланде.
Это глушь и дичь
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Привет, «Моя Семья» и все читатели любимой газеты! Вот собралась поделиться впечатлениями от недавнего отпуска, традиционно проведённого в Таиланде.
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