Моя семья. Счас...
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Это глушь и дичь

Это глушь и дичь

Привет, «Моя Семья» и все читатели любимой газеты! Вот собралась поделиться впечатлениями от недавнего отпуска, традиционно проведённого в Таиланде.

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