На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек

Более 470 тысяч граждан Турции прибыли на участки в первый день голосования за рубежом и на погранпунктах во втором туре президентских выборов в стране, об этом сообщила Высшая избирательная комиссия, пишет РИА Новости.
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