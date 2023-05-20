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На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек

На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек

Более 470 тысяч граждан Турции прибыли на участки в первый день голосования за рубежом и на погранпунктах во втором туре президентских выборов в стране, об этом сообщила Высшая избирательная комиссия, пишет РИА Новости.

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