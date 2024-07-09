Мезенцев оценил работу по отмене роуминга между РФ и Белоруссией

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Минцифры РФ и минсвязи Белоруссии много сделали для того, чтобы операторы нашли оптимальный формат работы, который сделает телефонные звонки более комфортными для миллионов граждан двух стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии