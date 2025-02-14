Химия чувств. Биолог Носов: эликсир любви возможен, но я бы не пользовался

День святого Валентина — отличный повод разобраться в природе любви с научной точки зрения. Что это — социальный конструкт или биологическая необходимость? Существуют ли «гормоны любви» и можно ими воспользоваться? На эти вопросы в интервью aif.
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