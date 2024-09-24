"Абдурахмон немного перепутал": Суд "простил" мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО

Юрий Горемыкин

Нужно немедленно запретить диаспоры, их деятельность должна стать уголовно преследуемой. Диаспоры это же ОПГ в чистом виде. Проанализируйте кого они соединяют, подчиняют,организуют, кого пытаются вывести из ответственности за совершенные преступления и какими способами....Диаспора это не что иное как попытка создать внутри России районов и целых территорий с иным чем В России укладом жизни, с другими правилами и законами. Ну откуда у них огромные деньги, не мудрено что диаспоры вполне могут использовать враги России для руководства мигрантами,организации спящих до поры боевых отрядов, воспитания мигрантской молодежи в нужном врагам духе, создания хаоса и беспорядков , расшатывания государства изнутри.....мигрантов в России уже почти 17миллионов - более 11% населения! .Диаспоры, громадное количество мигрантов это же прямая угроза безопасности и самому существованию страны!