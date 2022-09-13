Российские подразделения РЭБ в ходе специальной военной операции блокировали связь украинских националистов

Также расчетом комплекса радиоэлектронной борьбы ЦВО были вскрыты работа ДРГ, корректировщиков и авианаводчиков противника, в том числе и иностранных наемников.
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