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Российские подразделения РЭБ в ходе специальной военной операции блокировали связь украинских националистов

Российские подразделения РЭБ в ходе специальной военной операции блокировали связь украинских националистов

Также расчетом комплекса радиоэлектронной борьбы ЦВО были вскрыты работа ДРГ, корректировщиков и авианаводчиков противника, в том числе и иностранных наемников.

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