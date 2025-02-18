Площадь земли для туризма увеличилась в Иркутской области почти в семь раз

Значительное расширение возможностей для развития туризма в Иркутской области стало результатом активного внедрения Национальной системы пространственных данных и реализации федерального проекта «Земля для туризма».
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