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Воронежские новости

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Воронежцев ждёт облачный и тёплый последний день лета

Воронежцев ждёт облачный и тёплый последний день лета

В Воронеже днем воздух прогреется от +25 до +27 градусов. В темное время суток столбики термометров упадут до +14 градусов.

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