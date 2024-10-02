Помогают ли очистители воздуха при аллергии на пыльцу

В сезон цветения от аллергии на пыльцу страдают по разным данным от 15 до 30% населения. Для удаления аллергенов из воздуха в помещении существуют очистители воздуха, но их эффективность зависит от множества факторов.
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