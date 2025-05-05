Леди Гага дала комментарий после срыва теракта перед ее концертом в Бразилии

Полиция задержала двух человек Леди Гага поблагодарила бразильских фанатов за «исторический момент» после своего грандиозного бесплатного концерта на пляже Копакабана, который собрал рекордные 2,1 миллиона человек.
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