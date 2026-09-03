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Генерал бундесвера призвал сказать правду о террористических методах Украины

Генерал бундесвера призвал сказать правду о террористических методах Украины

Германии нужно набраться смелости и довести до конца дело о подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

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