Марат Ефимович поддался на провокацию школьника из Средней Азии и выволок его из класса. По итогу остался виноватым

Avia.pro - СМИ Калининградская хроника: учебник, молоток и подростковый хаос Обычный урок труда в одной из калининградских школ превратился в эпическую драму, когда шестиклассник, уроженец одной из стран Средней Азии, решил взять штурмом терпение своего учителя, Марата Ефимовича.
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