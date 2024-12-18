Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Какой бред? Запад делает всё как хочет и пока у него всё получается. Иран сейчас инактиаирован, нейтрализован Сирией....США готовятся к р...
  • Сергей Ковалев
    игры закулисья в момент, когда занавес поднят...США готовятся к р...
  • Tatyana Fedotova
    А в России то к этому готовы? Или опять будет неожиданно. Как Курск, Сирия, Крокус, как весна, зима? Неожиданно всёСША готовятся к р...

Марат Ефимович поддался на провокацию школьника из Средней Азии и выволок его из класса. По итогу остался виноватым

Марат Ефимович поддался на провокацию школьника из Средней Азии и выволок его из класса. По итогу остался виноватым

Avia.pro - СМИ Калининградская хроника: учебник, молоток и подростковый хаос Обычный урок труда в одной из калининградских школ превратился в эпическую драму, когда шестиклассник, уроженец одной из стран Средней Азии, решил взять штурмом терпение своего учителя, Марата Ефимовича.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Серов
Разрешить в школе розги! Сразу поумнеют и начнут понимать русский язык.
Ответить
15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Учитель делал своё дело - учил нормальных детей. А дебил ему мешал. к стенке бы дебила поставить вместе с родителями.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх