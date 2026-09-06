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Царьград

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Вице-премьер ЛНР заявила об увеличении числа работников МСП

Вице-премьер ЛНР заявила об увеличении числа работников МСП

Светлана Подлипаева сообщила, что с 2022 года число работников МСП в ЛНР достигло 78,3 тыс. человек, а количество предприятий увеличилось вчетверо.

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