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Газета.ру

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Собянин: к 2035 году метрополитен будет обслуживать семь направлений Подмосковья

Собянин: к 2035 году метрополитен будет обслуживать семь направлений Подмосковья

В среду, 9 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили завод «Метровагонмаш» в Мытищах, который является основным производителем вагонов для Московского метро.

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