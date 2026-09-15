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Мировое обозрение

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Android Zona pub: как ставить APK и не поймать троян

Android Zona pub: как ставить APK и не поймать троян

Запрос «Android zona pub» пользователи вбивают в поисковик в двух случаях: когда очередное зеркало перестало открываться или когда установленное приложение внезапно обновилось само и перестало показывать список раздач.

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