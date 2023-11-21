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Алаба исключил возвращение в «Баварию»: «Мне очень комфортно в Мадриде. Ни о чем другом не думаю»

Алаба исключил возвращение в «Баварию»: «Мне очень комфортно в Мадриде. Ни о чем другом не думаю»

«Я так далеко не загадываю, мне очень комфортно в Мадриде. Мне нравится «Реал», и у меня есть четкие цели.

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