РИА Новости: Первый зампред председателя Центробанка России назвала криптовалюты финансовой пирамидой

Криптовалюты фактически являются финансовой пирамидой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы Антона Горелкина о регулировании криптовалютного рынка.