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Татар-информ

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В Нижнекамске на избирательный участок пришла 95-летняя блокадница

В Нижнекамске на избирательный участок пришла 95-летняя блокадница

Проживающая в Нижнекамске жительница блокадного Ленинграда, 95-летняя Рукия Гатиятулловна Сахабутдинова, пришла на избирательный участок в 1-й городской гимназии и проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва.

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