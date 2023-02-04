Аргументы недели

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Вучич: Сербии пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением операции России на Украине, чтобы остаться на международной арене

Вучич: Сербии пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением операции России на Украине, чтобы остаться на международной арене

Сербии пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением специальной военной операции России на Украине, чтобы остаться на международной арене.

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