Мать Бейонсе рассказала о травле звезды в школе

Бейонсе столкнулась с буллингом в школьные годы, об этом рассказала ее мать Тина Ноулз. По словам Ноулз, маленькая Бейонсе была довольно застенчивой, однако не боялась помогать другим людям, за что ей и доставалось.
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