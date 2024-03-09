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Ржу ! «У Путина есть секс-видео немецких политиков?»

Ржу ! «У Путина есть секс-видео немецких политиков?»

Если соберётесь публиковать, то, пожалуйста, без хоум-видео «зелёной» Рикарды Ланг. **** Bild (cсылка)  Это вопрос, который волнует политический Берлин после скандала с прослушиванием телефонных разговоров в Бундесвере, который некоторых даже откровенно ПУГАЕТ: что российская разведка знает все о немецких политиках и чиновниках в министерствах? Есть ли у нас Владимир Путин  в руках, потому что его шпионы в последние годы собирали так называемые компроматы (шантаж, например, с помощью фотографий) на немецких государственных служащих? Об этих взрывоопасных вопросах вице-президент Пауль Ронцхаймер рассказывает в своем новом выпуске подкаста с ведущим военным экспертом Карло Масалой.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Сейчас всё это, им пофиг - они, даже будут гордиться и говорить что всё демократично и толерантно...
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7 час.
Вячеслав Rfvtytd
Внуки и правнуки Штирлица,до сих пор работают👍😀
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6 час.

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