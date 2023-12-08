Россия стала третьей страной, чей игрок НХЛ смог набрать 1500 очков

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, которому минувшей ночью удалось достичь отметки в 1500 баллов за результативность, помог России войти в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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