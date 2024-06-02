Хотя бы раз в неделю выключайте и снова включайте свой мобильный телефон – вот почему Максим МорозовКаждый должен перезагружать свой смартфон хотя бы раз в неделю, советует Американское агентство национальной безопасности (АНБ).
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