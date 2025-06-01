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«Искандер» нанес удар по станциям управления дронов ВСУ в Сумской области

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес удар по мобильным станциям запуска и управления дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле города Кролевец в Сумской области.

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