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Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Малинин, Кагияма, Шайдоров, Аймо и Сяо Хим Фа выступят с произвольными программами

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Малинин, Кагияма, Шайдоров, Аймо и Сяо Хим Фа выступят с произвольными программами

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025 Бостон, США Мужчины Произвольная программа Начало – 1:00 по московскому времени (30 марта), прямая трансляция – на Okko.

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