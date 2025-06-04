Ученые нашли самое странное место на Земле, где темно, тихо и одиноко

Ученые обнаружили необычное место в южной части Тихого океана, известное как Точка Немо. Это место находится в так называемом полюсе недоступности, где не определяются направления и отсутствует смена суток.
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