Взять на абордаж: как хакеры распространяют вирусы при помощи пиратского софта

Пиратский софт, в том числе поддельные установщики и взломанные версии популярных программ, зачастую содержат вредоносное программное обеспечение (ПО), крадущее личные данные, — об этом предупредили эксперты.
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