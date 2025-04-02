Переговоры с подвохом: Путин может использовать против Трампа советскую тактику

ВАРШАВА, 2 апреля, ФедералПресс. Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин может воспользоваться проверенной советской, а затем и российской тактикой, которая станет настоящей ловушкой для американского лидера.
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