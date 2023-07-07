Как запасы минералов Норвегии помогут в развитии «зеленой» энергетики Наталья МарковаНорвегия открывает новые перспективы для добычи фосфатных пород, которые могут удовлетворить глобальный спрос на «зеленые» технологии в течение следующих 100 лет.