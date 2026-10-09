МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня

МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной для временного прекращения огня около Запорожской ТЭС. Это необходимо для проведения ремонта на ключевом объекте электросетей мощностью 330 кВ, что позволит восстановить его работоспособность.
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